Başakşehir'de geleceğin yazılımcıları eğitimlere başladı

Başakşehirli çocuklar, bir yandan eğlenceli vakit geçirirken diğer yandan robotik kodlamanın temel bilgilerini öğreniyor.

Başakşehir Belediyesi, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte geleceğin yazılımcılarını yetiştirmek için eğitimlere hız verdi. Başakşehir LivingLab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde, 7-9 yaş ve 10-14 yaş arası iki gruptan oluşan çocuklara yönelik robotik kodlama eğitimleri başladı. Geleceğin yazılımcılarını keşfetmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimlere Başakşehirli çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Üç hafta sürecek programlar çerçevesinde; algoritmaya giriş, Arduino devre kartı tanıtımı, Mblock ile arayüz tanıtımı, temel elektrik ve elektronik, sensörlerin kullanımı ve programlanması, robot uygulaması ve programlanması ile yarışma pistinde robotların denemesi eğitimleri yer alacak. Ayrıca geleceğin yazılımcılarına “Çizgi İzleyen Araba” projesinde kullanılacak DC motor, motor sürücü modülü ve kızılötesi sensör modülünü kapsayan temel elektronik bilgiler verilecek. Eğitim sonunda çocuklar için öğrendikleri bilgileri hayata geçirecekleri uygulama dersi de yapılacak.