Başakşehir'de genç tiyatrocular ödüllerini aldı

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği Başakşehirli Genç Yıldızlar Sahnede Tiyatro Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Usta tiyatrocuların yer aldığı jüri, birbirinden güzel oyunlara ödül vermekte zorluk çekti. Genç tiyatroculara ödüllerini veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Sizleri bu kadar heyecanlı ve coşkulu görmek bizlere de enerji veriyor, çalışma azmimizi artırıyor” dedi.

Başakşehir Belediyesi, gençliğe dokunan, gençleri geleceğe hazırlayan yatırımlarına tüm alanlarda devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl ikincisi düzenlenen Başakşehirli Genç Yıldızlar Sahnede Tiyatro Festivali'nin finali Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Finale Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun ve usta tiyatrocular katıldı.

Ustalar Başakşehir'de

2. Liseler Arası Tiyatro Festivali'nin jürisi üyeleri usta tiyatrocular Ferdi Akarnur, Cengiz Küçükayvaz, Çetin Altay, Lemi Filozof olurken programın sunuculuğunu yine usta isim Hakan Bilgin üstlendi. İlk kez sahneye çıkan gençlerin performansları ayakta alkışlandı. 16 lisenin katıldığı festivalde TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi “Küçük Prens”, Küçükçekmece Atakent Anadolu Lisesi “Keşanlı Ali Destanı” ve Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi “Vasiyet Evliliği” oyunlarıyla finale kaldı.

“Bize enerji veriyorsunuz”

Ödül töreninde gençlere hitap eden Başkan Kartoğlu, “Bitmek tükenmek bilmeyen enerjinize gerçekten hayranım çocuklar. İşte festival, işte Başakşehir gençliği. Sizleri bu kadar heyecanlı ve coşkulu görmek bizlere de enerji veriyor, çalışma azmimizi artırıyor” dedi.

“Hepiniz birincisiniz”

Başkan Kartoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

“Yoğun tempomuzdan dolayı bazen soranlar oluyor; ‘Başkanım, bu enerjiyi nereden buluyorsunuz?' Bilmiyorlar ki, neredeyse haftanın her günü Başakşehirli gençlerimizle bir araya geliyoruz ve gençlerden yüksek enerji alıyoruz. Başakşehir gençliği umudumuz, geleceğimiz, yarınlarımız. Sizleri seviyoruz, sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. Bizim gözümüzde hepiniz birincisiniz, hepiniz şampiyonsunuz.”