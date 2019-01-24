Başakşehir'de geri dönüşüm çalışmaları ile 556 bin ağaç kurtuldu

Çalışmalar kapsamında plastik atıklardan 2 milyon 888 bin 200 kilowatt saat enerji, metal atıklardan 22 bin 500 kilogram ham madde, cam atıklardan da 219 bin 300 litre benzin tasarrufu sağlandı.

“Daha yaşanılır bir çevre için el ele” sloganıyla yola çıkan Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, geri dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde okullar ve konutlar başta olmak üzere kamu kurumları ve firmalardaki atıklar düzenli olarak toplanıyor. Toplanan atıklar, ilk olarak iki ayrı merkezde ayrıştırma işlemine tabi tutuluyor. Kağıt, plastik, metal ve cam olarak ayrıştırılan atıklar, daha sonra sınıflarına göre geri dönüşümden geçiriliyor.

556 bin 750 ağaç kesilmekten kurtarıldı

Başakşehir Belediyesine bağlı ekipler, 2018 yılında ilçe genelinde 32 bin 750 ton kağıt ve karton atığı topladı. Kağıt ve kartonların geri dönüşümde değerlendirilmesi neticesinde 556 bin 750 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Ekonomik anlamda önemli kazanç elde edildi

Yürütülen çalışmalar kapsamında, 206 bin 300 kilogram lastik, 17 bin 30 kilogram metal ve 2 bin 193 ton cam atık toplandı. Toplanan bu atıkların geri dönüşümü ile ekonomik anlamda önemli kazanç elde edildi. Plastik atıklardan 2 milyon 888 bin 200 kilowatt saat enerji, metal atıklardan 22 bin 500 kilogram ham madde, cam atıklardan da 219 bin 300 litre benzin tasarrufu sağlandı.

“Şubat ayında sıfır atık projesi başlatıyoruz”

Geri dönüşüm çalışmalarına büyük bir önem verdiklerini belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakabilmek için geri dönüşüm çalışmalarına azami özen gösteriyoruz. Atık konusunda yılda 60 milyon lira harcama yapıyoruz. Böylece hem doğamızı koruyoruz hem de ekonomimize katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Geri dönüşüm çalışmalarımızın yanı sıra ‘Sıfır Atık' projemizi başlatacağız. Şubat ayında tanıtımını yapacağımız kampanya ile atıkları sınıflandırarak özellikle ham madde noktasında cari açığımızı azaltma fırsatı yakalayacağız” şeklinde konuştu.