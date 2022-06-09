Başakşehir'de geri dönüşüm ile yüzbinlerce ağaç kurtarıldı

Başakşehir'de, öğrencilere çevre bilinci kazandırmak ve farkındalık oluşturmak için sıfır atık sergisi açıldı. Serginin açılışını yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Geri dönüşüm çalışmalarımız sayesinde bir yılda 531 bin ağacı kurtardık” dedi.

Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda öğrencilerin atık malzemelerden ortaya çıkardığı ürünlerin sergilediği Sıfır Atık Sergisi'nin açılışı, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Serginin açılışında konuşan Başkan Kartoğlu, “Gençlerimize geri dönüşüm hassasiyetini aşılamaya devam ediyoruz. Bu hassasiyeti evlerimize de taşıyacağız” dedi.

Başakşehir'in çevre elçileri öğrenciler

Başakşehir Belediyesi olarak ilçe genelinde geri dönüşüm konusunda seferberlik başlattıklarına dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Sergide emeği geçen tüm öğretmen ve komşularıma teşekkür ederim. Uzun zamandır okullarımızda öğrencilerimize geri dönüşümün önemini anlatıyoruz. Gençlere geri dönüşümü aşılıyoruz. Gençler, her evde birer elçi görevi üstlenerek, sıfır atığın önemini büyüklerine anlatarak evlerinde geri dönüşümü sağlıyor.” ifadelerinde bulundu.

“Geri dönüşümde en başarılı belediye olduk”

Geri dönüşüm çalışmalarını çevreye duyarlı ilçe sakinleriyle birlikte zirveye taşıyacaklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Geçtiğimiz günlerde bir başarı belgesi aldık. Geri dönüşümde alanında Türkiye'de en başarılı ilçe seçildik. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Bunu hep beraber başardık” diye konuştu.

“Bir yılda 531 bin ağacı kurtardık”

Başakşehirlilerle birlikte hareket ettiklerini belirten Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Her atığın çöp olamadığını biliyor, geri dönüşümle kullanabilir hale getiriyoruz. Hep birlikte sıfır atık için hareket ediyor, çevremizi birlikte kurtarıyoruz. Yaptığımız bu mücadelenin meyvelerini almaya başladık. Başakşehirli geri dönüşüm sayesinde bir yılda 531 bin ağacın kurtulmasını sağladı. Bunu hep beraber başardık. Tüm komşularıma teşekkür ederim.”

Kaymakam Turan ve Başkan Kartoğlu, daha sonra okul bahçesinde hazırlanan sergiyi gezerek, öğrencilerden atık malzemelerden yaptıkları ürünler hakkında bilgi aldı.