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Başakşehir'de Giuliano takımla, Rafael bireysel çalıştı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 23.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı bulunan isimlerden Giuliano takımla çalışırken, Rafael ise bireysel idman yaptı.


Kulüp tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Dar alan ve geniş alanda pas çalışmasının ardından duran top çalışmasıyla antrenman sona erdi.


Sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Giuliano takımla çalışırken, Rafael ise bireysel idman yaptı.


Turuncu-lacivertliler, yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla Galatasaray mücadelesi hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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