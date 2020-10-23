Başakşehir'de gönüllü okurlar kitaplara ses oluyor

Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde görme engelliler için başlatılan “Senin Sesin, Benim Kitabım” projesine 1 ayda 156 kişi gönüllü oldu. 8 kitabın okumasına başlanan projede okuması tamamlanan ilk kitap Sezai Karakoç'un ‘Diriliş Neslinin Amentüsü' olurken, projeye başvuralar ise aralıksız devam ediyor.

Başakşehir Belediyesi'nin görme engellilerin kitaplara erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiği “Senin Sesin, Benim Kitabım” projesine destek her geçen gün artıyor. Proje kapsamında sesli kitapların ilkini okuyan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yaptığı destek çağrısı ilçe sakinlerinden kısa sürede karşılık buldu. Başkan Kartoğlu'nun çağrısının ardından 156 Başakşehirli gönüllü oldu.

Seslendirme kriterlerine uygun görülen gönüllüler 8 kitabın okumasına başladı. Projede ilk olarak Sezai Karakoç'un ‘Diriliş Neslinin Amentüsü' kitabının okuması tamamlandı. Sezai Karakoç'un eseri, seslendirme işlemlerinin ardından görme engelli üyelerin kullanımına sunuldu.

Ses tonuna göre kitap okuması

Görme engelliler için kitap okumaya gönüllü olanlar belirli testlerden geçiyor. 20 dakikalık kitap okuması yapan adayların okumaları komisyondan geçiyor. Daha sonra sesi uygun olanlar seçiliyor. Gönüllüler, ses tonlarına göre Türk edebiyatından, dünya edebiyatından ve çocuk kitaplarından okumalar yapıyor. Gönüllü okuyucular, randevu usulüne göre belirlenen gün ve saatte Başakşehir Millet Kıraathanesi'ndeki stüdyoya gelerek okumalarını yapıyor. Böylece gönüllü okuyucular, hem bir sosyal sorumluluk projesinde yer almanın mutluluğunu yaşıyor hem de düzenli okuma alışkanlığı kazanmış oluyor.

“Burada olmaktan gurur duyuyorum”

Kitap okuma gönüllüsü olan sınıf öğretmeni olan Metin Keskin, “Projeyi sosyal medyadan duydum ve yer almak istedim. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Birilerine bir nebze de olsa faydamın dokunduğunu hissetmek gurur verici. Belediyenin bu tarz projeleri büyük imkanlar sunuyor” diye konuştu.

Edebiyat öğretmeni Gülistan Yılmaz ise, “Bu projeyi başkanımızın sosyal medya hesaplarından öğrendim. Başakşehir Belediyesi'nin sunduğu sosyal sorumluluk projesinde yer almak benim için gurur verici. İnşallah pandemi sürecinde vaktimiz elverdiğince görme engelliler için kitap okumaya devam etmek istiyorum” dedi.

Kamu çalışanı olan Hanife Akçağlar da, “Projeyi Millet Kıraathanesi'nin web sayfasından duydum. Okumak herkesin hakkı maalesef görme engelli arkadaşlarımız bu şansa sahip değiller. Ben de onlar için kitap seslendirmeye gönüllü oldum. Bize bu şansı verdiği için Başkan Yasin Kartoğlu'na teşekkürlerimi iletiyorum.” şeklinde konuştu.

Projeye destek vermekten dolayı mutluluk duyan üniversite öğrencisi Enes Atak, “Bir tavsiye üzerine burada kitap okumaya başladım. Bir sosyal farkındalık oluşturmak için ben de bu projeden yer almak istedim” dedi.