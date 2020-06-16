Başakşehir'de gri duvarlar grafiti ile renkleniyor

Grafiti sanatçısı Muhammed Soydaş, bilgievi öğrencileriyle birlikte grafiti sanatının en güzel örneklerini sergiliyor.

Başakşehir'de alt geçit, köprü ve duvarlar sanatla buluşuyor. Başakşehir Belediyesi, alt geçit ve köprüler ile boş duvar yüzeylerine çevreyle uyumlu, estetik, dekoratif ve sanatsal çalışmaların çizimi için harekete geçti. Kısa bir süre önce hayata geçirilen proje ile alt geçit, köprü altları ve kent içindeki gri beton duvarlar, Başakşehir'e özgü desenlerle donatılmaya başlandı.

Mostar Köprüsü'nden Başakşehirli futbolculara

Başakşehir Belediyesi Bilgievleri'nde resim öğretmeni olarak görev yapan grafiti sanatçısı Muhammed Soydaş'ın yürüttüğü çalışma ile bugüne kadar ilçenin pek çok noktasında çizimler tamamladı. Sular Vadisi'nde Mostar Köprüsü, Fatih Terim Stadyumu'nda asker selamı veren Başakşehirli futbolcuları resmeden Soydaş, bazı noktalarda ise ‘Sıfır Atık, Güzel Gelecek' çevre kampanyasının sevimli maskotları Başakgiller'e yer verdi. Muhammed Soydaş, dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ilgili çalışmalar da gerçekleştirdi. Şehrin en işlek caddelerindeki duvarlara, ilçe sakinlerine yönelik uyarı içerikli mesajlar resmedildi.

Türk müziği ve edebiyatının unutulmaz isimleri

Başakşehirlilerin büyük beğenisini kazanan çalışmalar kapsamında Türk müziği ve edebiyatının sevilen isimlerini unutulmadı. Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin yanındaki viyadük ayaklarının bir yüzüne Barış Manço, Cem Karaca, Neşet Ertaş ve Aşık Mahzuni Şerif; diğer yüzüne ise Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç ve Cahit Zarfoğlu'nun portreleri yansıtıldı.

Türkiye'nin en büyük grafiti portreleri

Projeye destek verdiği için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür eden grafiti sanatçısı Muhammed Soydaş, “Kayaşehir viyadük ayaklarına yapılan Türkiye'nin ünlü sanatçılarının portrelerinin yer aldığı çalışmalar, Türkiye'nin en büyükleri. Vatandaşlarımızın da bu portrelere ilgisi büyük oldu” dedi.

Grafiti sanatçısı Hasan Alveroğlu'nun da çalışmalara destek verdiğini ifade eden Soydaş, “15 yıldır grafiti yapıyorum. 10 yıldır da resimle uğraşıyorum ve Başakşehir Bilgievleri'nde resim öğretmeniyim. 40 grafiti öğrencimiz var. Her öğrencimizin bir takma adı var ve bu isimleri farklı şekillerde yazmayı öğreniyorlar. Zaman zaman çalışmalarımıza katılıyorlar” diye konuştu.

Başakşehir'deki grafiti çalışmaları, viyadük ayaklarına şehitlerin çizimlerinin yanı sıra ‘Başakgiller', ‘Malcolm X', ‘süper kahramanlar', ‘Radyo Başakşehir' ve logo çizimleri ile devam edecek.