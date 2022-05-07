Başakşehir'de Güvercintepe Semt Polikliniği'nde çalışmalar sürüyor

Güvercintepe Mahallesi'nde toplam 2 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edilen Güvercintepe Semt Polikliniği'nde çalışmalar sürüyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile sağlığın merkez noktalarından biri haline dönüşen Başakşehir'de, sağlık yatırımlarına yenileri ekleniyor. Başakşehirlilerin sağlık hizmetlerine rahat bir şekilde ulaşmasını hedefleyen Başakşehir Belediyesi, Güvercintepe Mahallesi'nde tam donanımlı bir semt polikliniği inşa ediyor.

18 ayda tamamlanması hedefleniyor

2 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edilen Güvercintepe Semt Polikliniği'nde hafriyat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bünyesinde birçok kliniğin de yer alacağı Güvercintepe Semt Polikliniği tamamlandığında mahalle sakinleri ikinci basamak sağlık hizmetlerine hastaneye gitmeden kolaylıkla ulaşabilecek. Ekiplerin yoğun mesai harcadığı Güvercintepe Semt Polikliniği'nin 18 ayda tamamlanması hedefleniyor.