Başakşehir'de “Hoş Geldin Komşum” projesi

Başakşehir Belediyesi, ilçeye yeni taşınanların ziyaret edildiği etkinlik ile birlikte yaşama kültürü ve ‘Başakşehirlilik' bilincinin gelişmesini hedefliyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerinin ziyaretlerine Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden ekipler de katılıyor. Ziyaretler kapsamında Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun selamını ileten ekipler, Başakşehir'in yeni sakinlerine ilçe ve Belediye'nin çalışmaları hakkında bilgi verip, içerisinde “Sıfır Atık” projesini anlatan broşür, saat ve askılık bulunan çanta hediye ediyor. Başakşehir'in tanıtıldığı ve ilçe sakinlerinin belediye hizmetleri konusunda bilgilendirildiği ziyaretlerin hız kesmeden devam edeceği bildirildi.