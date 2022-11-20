Başakşehir'de ilk adım ustalardan tiyatro eğitimi Zihni Göktay ile başladı

Başakşehir'de düzenlenen Cengiz Küçükayvaz yönetimindeki Yetişkinler İçin Sahneye İlk Adım Tiyatro Atölyesi, usta tiyatrocu Zihni Göktay ile başladı.

Başakşehirli çocuk ve gençlerin ardından yetişkinler için geçen yıl başlayan tiyatro eğitimleri kaldığı yerden devam ediyor. Başakşehir Belediyesi, düzenlediği atölyelerde sahnenin ustalarını tiyatro eğitimi almak isteyen ilçe sakinleriyle bir araya getiriyor. Tiyatro sanatçısı Cengiz Küçükayvaz yönetimindeki “Sahneye İlk Adım Tiyatro Atölyesi”'nin yeni sezondaki ilk etkinliğine Türk tiyatrosunun duayen ismi Zihni Göktay konuk oldu. Usta tiyatrocular Küçükayvaz ve Göktay, atölyeye katılan tiyatrosever Başakşehirlilere hem tecrübelerini aktardı hem de sahneyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Eğitimler sahnenin ustalarından

Usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz yönetimindeki tiyatro atölyesinde, katılımcılara 16 hafta boyunca tiyatronun hayata olan etkileri, oyuncunun rolüne nasıl hazırlanması gerektiği, tiyatro disiplinler arası iletişim süreci, oyun okuma ve sahneleme gibi konular anlatılacak. Başakşehirliler, eğitimlerde Zihni Göktay'ın dışında usta tiyatrocular Bekir Aksoy, Behzat Uygur, Çiçek Dilligil, Bülent Çolak'tan oyunculuk eğitimi alacak.