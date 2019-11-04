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Başakşehir'de İrfan Can şoku!

Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci’nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini, başarılı futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini, başarılı futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.


Başakşehir'de İrfan Can Kahveci şoku yaşanıyor. Turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda Alanyaspor ile golsüz berabere kaldığı mücadelenin 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli oyuncunun en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


Başakşehir'in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:


"Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkarılan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama (ödem) tespit edilmiş olup, tedavi ve sahaya dönüş süresi en az 2 hafta olarak belirlenmiştir."

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