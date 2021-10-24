Başakşehir'de İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan müthiş konser

Başakşehir'de kültür sanat sezonu, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın muhteşem konseriyle açıldı.

Başakşehir Belediyesi, yeni kültür sanat sezonu etkinliklerini görkemli bir konserle başlattı. Bahçeşehir Kültür Sanat

Merkezi'nde düzenlenen sezonun ilk konserinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

Heyecanla ve özlemle beklenen kültür sanat sezonunun ilk konserine Başakşehirliler ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Müzik ziyafetinin yaşandığı gecede dünyaca ünlü müzisyenlerin bestelediği eserler, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından yeniden sanatseverlerle buluşturuldu. Başakşehirlilerin yoğun katılım gösterdiği konser büyük beğeni topladı. Covid-19 tedbirleri kapsamında sanatseverler salona maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek alındı. Salon içerisinde oturma düzeni de Covid-19 tedbirlerine karşı alınan önlemler kapsamında yapıldı.