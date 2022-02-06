Başakşehir'de İstanbul Strings'ten müzik ziyafeti

75 kişilik dev orkestra, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde Başakşehirli müzikseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu kapsamında sahne gösterileri ve konserlere ara vermeden devam ediyor. Hafta sonunun vazgeçilmezi haline gelen konserlerin bir yenisi Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

Başakşehirliler yoğun ilgi gösterdi

İstanbul Strings Senfoni Oda Orkestrası'nın Başakşehir Müzik Akademisi ve BAKMER Korosu ile birlikte sahne aldığı konsere Başakşehirli müzikseverler yoğun katılım gösterdi. 2008 yılında kurulan ve imza attıkları müzik çalışmalarıyla dünya çapında tanınan İstanbul Strings Senfoni Oda Orkestrası'na, Başakşehir Müzik Akademisi öğrencilerinden oluşan orkestra ve BAKMER Korosu eşlik etti.

Alkışlar 75 kişilik dev orkestraya

Sahne performansıyla göz dolduran 75 kişilik dev orkestranın şefliğini, dünyanın en hızlı keman virtüözlerinden biri olarak bilinen Müzik Akademisi Koordinatörü Muhammed Yıldırır yaptı. Konserde, hafızalara kazınan “Kimseye Etmem Şikayet”, “Şimdi Uzaklardasın” ve “Sevemez Kimse Seni” gibi birçok unutulmaz eser yeniden yorumlandı.