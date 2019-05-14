Başakşehir'de istinat duvarının çökme anı kamerada

Başakşehir'de sitenin istinat duvarının çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde duvarın bir anda yerle bir olduğu ve çökme sırasında yoldan geçen bir aracın duvarın altında kaldığı anlar yer alıyor. Çökmenin ardından olay yerini toz bulutu kaplıyor.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki Bahçeşehir Sitesi'nin istinat duvarı saat 17.45 sıralarında çöktü. Duvarın çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde duvarın bir anda yerle bir olduğu anlar yer alıyor. Bu sırada yoldan geçen seyir halindeki araçta duvarın altında kalıyor. Çökmenin ardından olay yerini toz bulutu kaplıyor.