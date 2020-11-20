İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'de kadın girişimci sohbetleri düzenlendi

Başakşehir Belediyesi, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü’nde 19 başarılı kadın girişimciyi bir araya getirdi.

Başakşehir Belediyesi, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü'nde 19 başarılı kadın girişimciyi bir araya getirdi.


Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi tarafından 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü kapsamında online olarak “19 Başarılı İş Kadını İle Girişimci Sohbetleri” başlıklı bir etkinlik düzenledi.


Türkiye'nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi olma unvanına sahip Başakşehir Living Lab'in üstlendiği etkinlikte birbirinden farklı sektörlerde başarılı olan 19 kadın girişimcinin hikâyeleri konuşuldu. Bikem İnce İnanç'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilham ve motivasyon kaynağı etkinliğe çok sayıda kadın girişimci konuk olarak katıldı. Kadın girişimciler, başarılarının sırlarını ve motivasyonlarını anlattı.


Kadın girişimciler ve girişimci olmak isteyen kadınlara ilham kaynağı olmak, bakış açılarını değiştirmek ve farklılıklarını keşfetmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe sürpriz konuk olarak katılan sanatçı Enes Karaköse, mini bir konser verdi.



Ümmiye Koçak'tan girişimci kadınlara tavsiye


Etkinliğe katılan isimlerden yazar, oyuncu ve çitçi Ümmiye Koçak okumanın, çalışmanın ve sabırla mücadele etmenin önemine vurgu yaparak, başarısını okuma azmi ve sabrına borçlu olduğunu belirtti. Girişimci olmak isteyen kadınlara tavsiyelerde buluna Koçak, “Ailenin, girişimci kadınlar üzerindeki etkisi çok önemli. Ailemin desteği ile başarıya ulaştım. Dünyada olup biteni anlamak, kendime deneyim ve dersler çıkarmak istiyorum. Kendimizi insanlara anlatmak için önce kendimizi anlamalıyız. Kadınlar isterse yapamayacağı şey yok. Yeter ki istesin” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.