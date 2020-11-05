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Başakşehir'de kadın girişimci sohbetleri

Başakşehir’de Dünya Kadın Girişimcilik Günü kapsamında 19 başarılı kadın girişimciyle ilham veren online sohbetler gerçekleştirecek.

Başakşehir'de Dünya Kadın Girişimcilik Günü kapsamında 19 başarılı kadın girişimciyle ilham veren online sohbetler gerçekleştirecek.


Başakşehir Belediyesi'ne Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi tarafından 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü kapsamında online olarak “19 Başarılı İş Kadını İle Girişimci Sohbetleri” başlıklı bir etkinlik düzenliyor. Türkiye'nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi olma unvanına sahip Başakşehir Living Lab'in üstlendiği etkinlik 19 Kasım 2020 Perşembe günü saat 18.30'da başlayacak. Programda birbirinden farklı sektörlerde yer alan 19 başarılı kadın girişimcinin hikâyeleri konuşulacak. Bikem İnce İnanç'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinliğe çok sayıda kadın girişimcinin de konuk olarak katılması bekleniyor. Bu etkinlik sayesinde kadın girişimciler ve girişimci olmak isteyen kadınlara ilham kaynağı olunması, bakış açılarını değiştirilmesi ve farklılıklarını keşfetmeleri amaçlanıyor.

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