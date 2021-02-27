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Başakşehir'de kağıt toplayıcılara pompalı tüfekli saldırı

Başakşehir’de kağıt toplayıcıları pompalı tüfekle kovalayarak ateş açan şahıs mahkemece serbest kalırken yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de kağıt toplayıcıları pompalı tüfekle kovalayarak ateş açan şahıs mahkemece serbest kalırken yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz hafta Bahçeşehir'de meydana geldi. İddia göre daha önceden aralarında husumet bulunan kağıt toplayıcılarının yanına otomobiliyle gelen şahıs pompalı tüfek ile ateş etmeye başladı. Ateş açılması üzerine kağıt toplayıcılar kaçmaya başlarken, silahlı saldırgan araba ile peşlerine düştü. 5 el silahın ateşlendiği olayda ölen ya da yaralanan olmazken şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.



Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasında


Olay anından yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin pompalı tüfekle yürümesi vatandaşların ise 'polise haber verdik' demeleri yer aldı.

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