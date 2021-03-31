Başakşehir'de kanlı hesaplaşma: 2 ölü

Başakşehir'de yabancı uyruklu 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar çekildi. Çıkan çatışmada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Başakşehir Avni Akyol Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bir restoranda bir araya gelen Gürcistan ve Çeçenistan uyruklu grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Grup arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası 2 grup birbirlerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Çeçenistan uyruklu 4 kişi yaralandı.

Olay yerinde yaşanan silahlı çatışma sonrası sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevreyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde bulunan yaralılara yaptıkları ilk müdahalede 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı diğer 2 kişi ise ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Özel harekat polislerinin sevk edildiği bölgede çalışma yapan polis ekipleri şüpheli gördükleri bir şahıs ve otomobil üzerinde inceleme yaptı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahısları yakalamak için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından hayatını kaybeden ve kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.