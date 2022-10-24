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Başakşehir'de Karadeniz rüzgârları esti

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar, kültür sanat sezonu etkinlikleri çerçevesinde Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar, kültür sanat sezonu etkinlikleri çerçevesinde Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Uzunlar, Karadeniz ezgileri ile adeta kulakların pasını sildi.


Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu etkinlikleri çerçevesinde Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar'ı ilçe sakinleriyle bir araya getirdi. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Uzunlar, Başakşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.



Uzunlar söyledi, Başakşehirliler eşlik ettik


Yoğun katılımın olduğu konserde Başakşehirliler, Ekin Uzunlar'ın seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. “Hüznün Gemileri” , “Rüzgâr”, “Son Bir Kez” gibi dillerden düşmeyen şarkılarını Başakşehirliler için söyleyen sevilen sanatçı, Karadeniz ezgileri ile adeta kulakların pasını sildi. Uzunlar, Başakşehir'de olmaktan ve şarkılarını sevenleriyle birlikte söylemekten mutlu olduğunu dile getirdi.

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