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Başakşehir'de karın tadını çocuklar çıkardı

İstanbul’da dün gece itibariyle yağan kar yağışı Başakşehir’de etkisini göstererek ilçeyi beyaza bürüdü.

İstanbul'da dün gece itibariyle yağan kar yağışı Başakşehir'de etkisini göstererek ilçeyi beyaza bürüdü. Kartopu oynayarak karın tadını çıkaran çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasını unuttu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar yağışı uyarısı vermesinin ardından kar yağışı, dün etkisini göstermeye başladı. Yağışın etkisini gösterdiği yerlerden birisi de Başakşehir oldu. İlçe sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı. Sabaha kar ile uyanan çocuklar, sokağa çıkarak doyasıya eğlendi. Korona virüse karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını unutan çocuklar, poşetlerle kaydı.

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