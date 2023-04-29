Başakşehir'de kitap kafelere bir yenisi daha eklendi

Başakşehir Belediyesi, gençlerin ev ortamında ders çalışması, fikir alışverişinde bulunması ve kitap okuması için hayata geçirdiği kitap kafelere bir yenisini daha ekledi. Altınşehir Kültür Yaşam Merkezinin üst katı yeniden tasarlanarak kitap kafeye dönüştürüldü. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 80 kişinin aynı anda hizmet verecek yeni kitap kafeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Kartoğlu, Altınşehir Kültür Yaşam Merkezinde hizmet açılan kitap kafenin Başakşehirli gençlerin yeni buluşma noktası olacağını söyledi.

“Şahane bir manzarası da var”

Gençler için kendilerini evlerinde hissedecekleri ve keyifle ders çalışabilecekleri bir mekân hazırladıklarını ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Altınşehir Kültür Yaşam Merkezi'mizin en üst katında hazırlıklarımızı tamamladık. Gençlerimizin heyecanla beklediği bir kitap kafemizi daha hizmete açıyoruz. Gençlerimiz isterlerse ev ortamında ders çalışabilecek, isterlerse de fikir alışverişinde bulunabilecek. Bir diğer güzel yanı ise manzarası. Anlatmakla bitmeyen, mutlaka görmenizi istediğim şahane bir manzarası da var” diye konuştu.

Binlerce kitap gençleri bekliyor

Geniş yelpazeye sahip birçok kitabın da gençlerle buluşacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Kitap kafemizde tarihin kutbu Halil İnalcık Hocamızdan edebiyatımızın pusulası Mustafa Kutlu Hocamıza, Yedi Güzel Adam'ın gönüllere dokunan eserlerinden bilim kurgu romanlarına kadar 3 bin kitap bulunuyor. Bu ortamda zaman çok hızlı akacak. Gençlerimizin de zamanı kaçırmasını istemiyorum. Bu nedenle geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimize ücretsiz internet desteği de sağlayacağız” şeklinde konuştu.