Başakşehir'de kontrolden çıkan otomobil demir parmaklıklara saplandı: 1'i ağır 3 yaralı

Başakşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetliyle savrulan otomobil demir parmaklıklara saplanarak durabildi. Kaza da vücuduna demir parmaklıkların saplandığı sürücü Ali Buğra Ö. Ağır yaralanırken yanındaki 2 kişi kazayı sıyrıklarla atlattı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Buğra Ö. (20) kontrolündeki 34 DR 0780 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Süratle yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil savrularak yine yol kenarındaki demir parmaklıklara saplandı.

Saplanan demir parmaklıklar otomobil içine geçerek sürücü Ali Buğra Ö. ‘ nünde vücuduna geldi. Kaza da sürücü Ali Buğra Ö. Ve yanındaki henüz kimliği öğrenilemeyen 2 kişi sıkışarak yaralandı.

Yaralıları itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkardı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan ve vücuduna demir parmaklıklar saplanan Ali Buğra Ö.' İ ve yanındaki 2 kişiyi sıkıştıkları yerden güçlükle çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vücuduna demir parmaklık saplanan sürücü Ali Buğra Ö. Saplanan parça ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Savrulan ve takla atan otomobilin içindeki 3 kişi yaralanırken polis ekipleri yaşanan bu kazayla ilgili soruşturma başlattı.