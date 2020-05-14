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Başakşehir'de kontrolden çıkan vidanjör devrildi: 1 yaralı

Başakşehir’de yol ayrımında sürücünün kontrolünden çıkan vidanjör devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Başakşehir'de yol ayrımında sürücünün kontrolünden çıkan vidanjör devrildi, kazada sürücü yaralandı.



Kaza saat 00.30 sularında Başakşehir Atatürk Bulvarı Kayaşehir Sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İkitelli'den Başakşehir istikametine giden Celil Nişanöz idaresindeki 34 DT 0860 plakalı vidanjör, yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan vidanjör önce bariyerlere çarptı ardından tabela direğine çarparak devrildi.



Kazada sürücü Nişanöz yaralanırken, kazanın haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Araçta sıkışan yaralı sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.


Kaza nedeniyle Başakşehir istikameti bir süre trafiğe kapanırken, aracın kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı.


Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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