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Başakşehir'de Konyaspor mesaisi başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 32.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Denizlispor maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalıştı. Çift kale maçla antrenman sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, 10 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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