Başakşehir'de korkutan yangın

Başakşehir Demirciler Sanayi Sitesi'nde işçilerin kalması için konulan konteynırda yangın çıktı. Yangın bir vince de sıçrarken, yol kenarında park halinde bulunan kamyonet çalışmayınca itfaiye ve vatandaşların yardımı ile itilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Demirciler Sanayi Sitesi'nde işçilerin konaklaması için kullanılan bir konteynırda saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler vince de sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Kamyoneti iterek kurtardılar

Yangının çıktığı noktada park halinde olan bir kamyonet çekilmek istendi. Ancak kamyonet çalışmayınca itfaiye ekipleri ve vatandaşlar aracı iterek yangından kurtardı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.