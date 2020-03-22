İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'de korona virüs tedbirleri sürüyor

Başakşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları hızlandırdı.

Zabıta ekipleri yetkililerin aldığı kararları ilçe sakinlerine duyururken, temizlik görevleri de caddeleri sabunlu su ve dezenfektan ile yıkadı.


Başakşehir'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki cadde ve sokaklar ile halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi. Başakşehir Belediyesi ekipleri, şehrin işlek caddeleri ve ortak kullanım alanları ile otobüs terminali, otobüs durakları ve minibüsleri ilaçlı ve köpüklü suyla yıkadı.



“Yıkama ve dezenfekte çalışmaları sürecek”


Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hacı Dursun Ağaç da çalışmaları yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ağaç, Sağlık Bakanlığı'nın genelgesinin ardından yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını ve halkın yoğun olarak kullandığı yerleri dezenfekte ettiklerini söyledi. Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Ağaç, çalışmalara devam edeceklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın, özellikle de 65 yaş üzeri komşularımızın sokağa çıkmamaları ve evlerinde kalmaları en büyük ricamız” diye konuştu.



Zabıta ekipleri korona virüs için sokakta


Diğer yandan Başakşehir Belediyesi zabıta ekipleri de, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında vatandaşları uyarmak için sokaklardaydı. Şamlar Tabiat Parkı ile Başakşehir Millet Bahçesi'nde piknik ve mangal denetimleri gerçekleştiren ekipler, 65 yaş üzeri vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda anons da yaptı.


Zabıta personeli, Başakşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından “Biz sizin için görevdeyiz, siz de lütfen evde kalın” mesajı paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.