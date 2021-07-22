Başakşehir'de köşe bucak kurban temizliği

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı vesilesiyle kesim yapılan noktalarda temizlik çalışması başlattı. Yasal sorumluluklarını yerine getiren ve gerekli izinleri alan kurban kesim alanlarında yapılan kesim işlemlerinin ardından oluşabilecek sağlık sorunları ve kötü kokulara karşı tüm önlemler alındı.

Tüm önlemler alındı

Kurban kesim alanlarının çevresi son teknoloji temizlik araçları eşliğinde yıkandı. Kurban atıklarının bırakıldığı konteynerler ise detaylı bir şekilde temizlenerek dezenfekte edildi. Karasinek ve sivrisinek gibi vektörlerin oluşumunun önüne geçilmesi ve Başakşehirlilerin keyifli bir bayram geçirmesi için ilaçlama çalışmaları yapıldı. Yapılan ilaçlama çalışmalarında çevreye ve insanlara zarar vermeyen ilaçlar kullanıldı.