Başakşehir'de küçük cam parçaları sanata dönüştü

Birbirinden farklı küçük parçaların anlamlı ve ahenkli bir bütün oluşturduğu, tarihi Ö. 3 bin yılına kadar dayanan mozaik sanatının örnekleri Başakşehirlilerle buluştu. Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen “Parçadan Bütüne” cam mozaik karma sergisi, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde ziyarete açıldı. Açılış programına Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, Başakşehir Halk Eğitimi Müdürü Aziz Akdoğan ve Başakşehirliler katıldı.

“Üreten Başakşehirlinin yanındayız”

Başakşehir Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Halime Taşdemir ve 14 kursiyerin 50 eserinden oluşan sergisinin açılışında konuşan Başkan Yasin Kartoğlu, üreten Başakşehirlilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Kartoğlu: “Birbirinden farklı ve küçük parçaları, anlamlı ve ahenkli bir şekilde bir bütüne dönüştüren eğitmenimiz ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Her zaman söylüyorum; Başakşehirli üretmeyi sever, Başakşehirli sanatseverdir. Bugün üreten ve sanatı seven Başakşehirlilerle birlikteyiz Elhamdülillah. Çabaların ve emeklerin ahenk içinde sanat eserlerine dönüşmesine tanıklık ediyoruz” dedi.

“İstanbul'un en büyüklerinden biri olacak”

Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde her ay birbirinden değerli eserlerden oluşan sergilere ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Başkan Kartoğlu: “Başakşehir Belediyesi olarak, sizler ürettiğiniz sürece yanınızda olacağız. Ama artık bu alanlar üreten Başakşehirli için yeterli değil. Yakında açılacak olan yeni belediye binamızda İstanbul'un en büyük sergi salonlarından birini de hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.

Başakşehir Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Halime Taşdemir ve 14 kursiyerin 50 eserinden oluşan cam mozaik sergisi, 28 Şubat tarihine kadar Başakşehir Millet Kıraathanesinde sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.