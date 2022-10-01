Başakşehir'de kültür sanat sezonu Emel Sayın'la başladı

Başakşehir'de, yeni kültür sanat sezonu Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Emel Sayın'ın verdiği konserle başladı. Konsere Emel Sayın ve Coşkun Sabah'ın düeti ise damga vurdu.

Başakşehir Belediyesi'nin ilçe sakinleri için hazırladığı 2022-2023 Kültür Sanat Sezonu, sevilen sanatçı Emel Sayın'ın Başakşehir Kültür Sanat Merkezi'nde verdiği muhteşem konserle başladı. Konsere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra binlerce Başakşehirli sanatsever katıldı. Konser öncesinde konuklara hitap eden Başkan Yasin Kartoğlu, konuşmasına Türk edebiyatının usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı'nın “Sessiz Gemi” şiiriyle başladı. Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'ü de kapsayan kültür sanat sezonunu açtıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, kültür ve sanatın şehri Başakşehir'de, yüzüncü yıla yakışır bir sezon için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Başkan Kartoğlu, Başakşehirlileri kültür ve sanatın coşkusunu, heyecanını ve tüm güzelliklerini doyasıya yaşayacakları dopdolu bir sezonun beklediğini dile getirdi.

Başkan Kartoğlu'nun konuşmasının ardından Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden biri olan Emel Sayın sahneye çıktı. Dillerden düşmeyen eserlerle sanatseverleri mest eden sanatçı, Başakşehir'de sevenleriyle buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Konserin ilerleyen dakikalarında bir sürpriz yaşandı. Konuklar arasında bulunan usta sanatçı Coşkun Sabah, sahneye çıktı. Bir süre sohbet edip anılarını tazeleyen ikili, “Anılar” şarkısını birlikte seslendirdi. Başakşehirliler, bir yandan eşlik ettikleri usta sanatçıları dakikalarca alkışladı.

“Sanat Başakşehir'in sokaklarına yayılacak”

Kültür ve sanat coşkusunun Başakşehir'in her yerinde yaşanacağına işaret eden Başkan Kartoğlu, “Sadece kültür sanat merkezlerinde değil, şehrimizin sokaklarına kadar taşıyacağız bu heyecanı, bu coşkuyu. Türk ve dünya tiyatrosunun en seçkin oyunları, keyifli söyleşiler, atölyeler ve konserlerde bir araya geleceğiz yıl boyu. Birbirinden kıymetli sanatçılarımızı ve sevilen gruplarımızı konuk edeceğiz, kültür sanatın şehri Başakşehir'imizde. Şarkılarımızı, türkülerimizi hep birlikte söyleyeceğiz. Ama bu sefer daha güçlü ve daha gür olacak sesimiz, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır şekilde” diye konuştu.