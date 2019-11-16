Başakşehir'de kurumsal teknoloji eğitimi

Başakşehir Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen Kurumsal Teknoloji Eğitimi'nde, sanayi devriminden günümüze gelişen teknoloji ve dijital dönüşümün Türkiye ve dünyadaki etkileri ele alındı.

Başakşehir Living Lab'in ev sahipliğinde düzenlenen Kurumsal Teknoloji Eğitimi'ne Başakşehirli teknoloji meraklıları yoğun ilgi gösterdi. Alanında deneyimli bilişim teknoloji uzmanları, katılımcılara dijital dönüşüm, siber tehditler ve korunmanın yolları, sharepoint, iki katı işi yarı zamanda yapma sanatı ve başlangıç seviyesinde Excel eğitimi konularında detaylı bilgiler verdi.

Gelişen teknoloji ve dijital dönüşüm

Eğitimde, sanayi devriminden günümüze kadar gelişen teknoloji ile beraber dijital dönüşümün Türkiye ve dünyadaki etkileri anlatıldı. Proje geliştirmede verimliliğin artırılması konusunda ipuçlarının verildiği eğitimde, insanların dijital dönüşüme verdikleri tepkilere karşı ne yapılması gerektiği de katılımcılarla birlikte yorumlandı.

Siber saldırılara karşı farkındalık

Siber saldırılar konusunda farkındalık oluşturmak için internet kullanımında dikkatli olunmasının önemine vurgu yapan Sistem Yönetim Uzmanı Recep Yılmaz, lisanslı uygulama ve programların kullanılması tavsiyesinde bulundu. Katılımcıların da söz alıp tecrübe paylaşımlarını anlattıkları Kurumsal Teknoloji Eğitimi, sertifikaların verilmesiyle son buldu.