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Başakşehir'de lüks bir otomobil alev aldı

Başakşehir’de bir otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Başakşehir'de bir otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, kısa sürede söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Başakşehir'de lüks bir otomobil seyir halindeyken dumanların yükselmesi üzerine otomobil şoförü kenara çekerek araçtan indi. Sürücünün araçtan inmesi üzerine otomobil, bir anda alev aldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan otomobili ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken olayda kimse yara almadı.

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