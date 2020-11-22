Başakşehir'de Manchester United maçı hazırlıkları başladı

Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın TSİ 12.00'de Manchester'a hareket edecek ve son antrenmanını TSİ 22.00'de Old Trafford Stadı'nda yapacak.