Başakşehir'de ‘Mavi Balina' intiharı iddiası

Başakşehir'de 14 yaşındaki Veysel Çetin, 15'inci kattan atlayarak intihar etti. Hayatını kaybeden Veysel Çetin'in "mavi balina" olarak bilinen oyunu oynadığı iddia edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Kayaşehir 18. bölgede bulunan bir sitenin 15. katında meydana geldi. İddiaya göre "Mavi Balina" oyununu oynadığı iddia edilen 14 yaşındaki Veysel Çetin, odasının camından kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Yere çakılan küçük çocuğu gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun olay yerinden hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek hem evde hem de bina çevresinde çalışma yaptı. Veysel çetin'in cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.