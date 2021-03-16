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Başakşehir'de Mert Günok 4 maç sonra sahada

Medipol Başakşehir’in başarılı kalecisi Mert Günok, ligde 4 haftadır kadroda olmasına rağmen forma giyemiyordu.

Medipol Başakşehir'in başarılı kalecisi Mert Günok, ligde 4 haftadır kadroda olmasına rağmen forma giyemiyordu. 32 yaşındaki eldiven, bu akşam kupada Beşiktaş'a karşı 11'de sahaya çıktı.


Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, ligde siyah-beyazlılara 3-2 yenildikleri maçın 11'inden 6 değişiklik yaparak kupa mücadelesine çıktı. Kocaman, kalede Volkan Babacan'ın yerine Mert Günok'a şans verdi.


Mert, ligde 4 haftadır kadroda olmasına rağmen forma giymiyordu.


Milli oyuncu, ayrıca sakatlığı sebebiyle Süper Lig'de 14 ila 19. haftalar arasında da görev almamıştı.

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