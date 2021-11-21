Başakşehir'de minikler için Spor Ligi başladı

Başakşehir Belediyesi'nin ilçe genelindeki spor parkları arasında düzenlediği Spor Ligi, futbol turnuvasıyla başladı. Bu yıl yedincisi düzenlenen ve 6 ay sürecek turnuvalarda minik öğrenciler, 6 branşta mücadele edecek.

Başakşehir Belediyesi, spor parklarında eğitim gören minik sporcuları 7. Spor Ligi'nde bir araya getirdi. Başakşehirli çocuklara sporu sevdirmek ve aralarında kardeşlik duygularının pekiştirilmesini amaçlayan Spor Ligi, futbol branşıyla başladı.

Spor Ligi 6 ay sürecek

Ligin ilk mücadelesine Güvercintepe Spor Parkı ev sahipliği yaptı. 6 spor parkının katıldığı futbol turnuvasının ilk günü bol gollü maçlara sahne oldu. 6 ay sürecek turnuvalarda Başakşehirli çocuklar, futbol, taekwando, masa tenisi, basketbol, satranç ve badminton olmak üzere toplam 6 branşta mücadele edecek. Turnuvalarda dereceye giren sporcu ve takımlar, Spor Ligi şöleninde madalya ve kupalarına kavuşacak.

Her yıl bin 500 minik sporcu katılıyor

6-9 yaş arası sporcuların yer aldığı Başakşehir Spor Ligi'ne, her yıl ortalama bin 500 sporcu katılıyor. Başakşehir Spor Parkları'nda minik sporculara, uzman eğitmenler tarafından branşlara özgü eğitim veriliyor. Eğitimler sayesinde yetenekli olan sporcular keşfedilirken, Spor Ligi ile çocukların kaynaşması ve müsabaka yeteneği kazanması sağlanıyor.