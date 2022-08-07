Başakşehir'de Mustafa Ceceli konseri

Başakşehir'de yaz etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Ceceli, sevilen şarkılarını Başakşehirli vatandaşlar için seslendirdi.

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri doludizgin devam ediyor. Türk pop müzik sanatçısı Mustafa Ceceli, yaz etkinlikleri çerçevesinde Başakşehir'de sahne aldı. Fatih Terim Stadı Otoparkı'nda sevenleriyle bir araya gelen Mustafa Ceceli, binlerce kişiye açık havada konser verdi. Türk pop müziğin sevilen isimlerinden Ceceli, seslendirdiği şarkılarla Başakşehirli sevenlerine keyifli ve unutulmaz bir akşam yaşattı. Binlerce Başakşehirli'nin açık havada buluştuğu konserde Ceceli, “Salıncak”, “Dayan”, “Rastgele” ve “Dayanak” gibi dillerden düşmeyen şarkılarını söyledi. Başakşehirliler, sanatçıya konser boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.