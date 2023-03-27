Başakşehir'de Nurulayn Sergisi ziyarete açıldı

Başakşehir Belediyesi'nin Şehir Sanat Sergileri çerçevesinde oluşturduğu Nurulayn Geleneksel Sanatlar Sergisi, kapılarını sanatseverlere açtı. 39 hat ve tezhip eserinin yer aldığı serginin açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptı.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat alanındaki çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Şehir Sanat Sergileri çerçevesinde hazırlanan önemli bir sergi daha Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde ziyarete açıldı. Geleneksel sanatları bir araya getiren birbirinden güzel eserlerin sergilendiği Nurulayn Sergisi sanatseverlerin beğenisini kazandı. Serginin açılışına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Eserleri tek tek inceleyerek bilgi alan Başkan Kartoğlu, Başakşehir'in tüm mahallelerinde benzer sergiler düzenleyeceklerini söyledi. Hat ve tezhip gibi geleneksel sanat eserlerinden oluşan sergi, Başakşehirli sanatseverlerden tam not aldı. Sergide sanatçılar Ayşe Koç Uzun, Ayşenur Büyüknalçacı Özkır, Burçin Yılmaz, Emine Sukla Çelikay, Gülsüm Aydın, İlknur Azak, Sabriye Baykal ve Sümeyye Demir'in eserleri görücüye çıktı. 39 eserin sergilendiği sergi, 30 Nisan'a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

"Üretmek sizden, sergilemek bizden"

Sergide eserleri yer alan sanatçılara teşekkür eden Başkan Kartoğlu, "Emeklerinize sağlık. Sizler üretirseniz bu salonların bir anlamı olur. Bu eserler olmazsa bu salonların hiçbir anlamı yok. Üretmek sizden, sergilemek bizden" dedi.