Başakşehir'de öğrencilere 18 bin diş bakım seti dağıtıldı

Çocukların diş sağlığına büyük hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “29 okulumuzda eğitim gören 18 bin 375 öğrencimize ağız ve diş bakım seti dağıtımımızı gerçekleştirdik” dedi.

Başakşehir Belediyesi, çocukların erken yaşlarda ağız ve diş sağlığı bakımı bilinci ile diş fırçalama alışkanlığı kazanmaları için ilçe genelindeki okulları yeni bir uygulama başlattı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında okulları tek tek ziyaret ederek öğrencilere diş bakım seti hediye etti.

29 okulda 18 bin 375 öğrenciye bakım seti

Başakşehir Nurettin Topçu İlkokulu'nda gerçekleştirilen ve Başakgiller ile eğlenceli bir hale getirilen etkinliğe, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Ağız ve diş sağlığının önemine işaret eden Başkan Kartoğlu, “Dişlerimizi fırçalamak, diş çürüğü ve diş etine neden olan bakteri plağının oluşumunu engellemektedir. Düzenli ve doğru yöntemlerle yaptığımız ağız bakımları, hem sağlığımıza hem de gülüşlerimize yansıyacaktır” dedi.

Başakşehirli çocukları ağız ve diş sağlığı konusunda erken yaşta bilinçlenmesi için harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Çocuklarımıza bu bilinci aşılamak için okullarımızda anlamlı bir çalışma başlattık. 29 okulumuzdaki 1 ve 2. sınıflarda eğitim gören 18 bin 375 öğrencimize diş bakım seti dağıtımımızı gerçekleştirdik. Çocuklarımızın diş bakımlarını düzenli olarak yaptıklarını takip edebilmeler için diş fırçalama takip çizelgelerini de dağıttık” diye konuştu.