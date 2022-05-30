İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada

Başakşehir’de otomobilin bagajına girerek yolda zikzaklar çizen motosikletli arkadaşını görüntüleyen gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Başakşehir'de otomobilin bagajına girerek yolda zikzaklar çizen motosikletli arkadaşını görüntüleyen gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.


Olay Başakşahir - Kayabaşı yolunda dün gerçekleşti. Otomobilin bagajına giren bir kişi, motosikletle yolda zikzaklar çizerek ilerleyen arkadaşını görüntülemeye çalıştı. Dörtlüleri yanan aracın bagajına oturan şahıs ve zikzaklar çizerek ilerleyen motosikletli başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.