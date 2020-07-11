İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'de pedallar mutluluğa dönecek

Başakşehir, her alanda olduğu gibi temiz enerjiyi destekleyen projelerine ulaşımda da devam ediyor.

İstanbul'un şehir içi ulaşımı sağlayacak ilk bisiklet yolunun çalışmaları başladı. Kayaşehir 7. Bölge'den başlayacak 11 kilometrelik bisiklet yolu, ilçedeki birçok önemli noktadan geçerek Metrokent'e ulaşacak.


Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, özellikle gençlerin sabırsızlıkla beklediği bisiklet yolu için müjdeyi verdi. Güzergâhı belirlenerek projesi hazırlanan bisiklet yolu için çalışmalara başlandı. Başkan Kartoğlu, Kayaşehir 7. Bölge'de başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kartoğlu, bisiklet yolunun hızla tamamlanması için talimat verdi.



İstanbul'da ilk olacak


Bisiklet yolunun İstanbul'da bir ilk olacağına işaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bu projemiz ile diğer ilçelere örnek olacağımız için mutluyuz. Alışkanlıklarımız, hedeflerimiz hayatımızdır. Başakşehirlilerin alışkanlığı spor, hedefi ise daha yeşil bir Başakşehir'dir. Bu hedefi gerçekleştirmek için 11 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu projesine başladık” dedi.



Şehir içi ulaşım için ilk bisiklet yolu


Başakşehirliler için hazırlanan bisiklet yolunun güzergâhı da belli oldu. Kayaşehir 7. Bölge'den başlayacak olan yol, Kayaşehir'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başakşehir Kent Meydanı, Başakşehir Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Kıraathanesi gibi önemli noktaların yakınından geçecek. Bisiklet yolunun Başakşehir'de geçeceği önemli merkezler arasında ise Fatih Terim Stadyumu, Sular Vadisi, Başakşehir Belediyesi ve Metrokent var.



Başakşehirliler için kesintisiz bisiklet yolu


Başakşehirliler, projenin tamamlanmasının ardından bisiklet yolunu isterlerse spor isterlerse ulaşım amaçlı kullanabilecek. Kayaşehir ile Başakşehir arasında iş, okul ya da gezi amacıyla bisiklet, scooter gibi araçlarla yolun keyfini kesintisiz sürecekler. 11,3 kilometre uzunluğundaki boyalı ve bölünmüş bisiklet yoluyla her yaştan vatandaş için alternatif bir ulaşım güzergâhı ortaya çıkacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.