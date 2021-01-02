İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'de Rafael cezalı duruma düştü

Alanyaspor müsabakasında sarı kart gören Başakşehir’in Brezilyalı futbolcusu Rafael, gelecek hafta oynanacak BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.

Alanyaspor müsabakasında sarı kart gören Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Rafael, gelecek hafta oynanacak BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.


Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda A.Alanyaspor'a 3-0 kaybetti. Bu zorlu mücadelenin 30. dakikasında sarı kart gören turuncu-lacivertli futbolcu Rafael, toplamda 4 sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü. Başarılı oyuncu, Başakşehir'in sahasında BB Erzurumspor'u ağırlayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.


30 yaşındaki oyuncu, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart görmüştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.