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Başakşehir'de Rafael maça devam edemedi

Medipol Başakşehir’in Brezilyalı oyuncusu Rafael, yaşadığı sakatlık sebebiyle Rizespor maçına devam edemedi ve 35.

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Rafael, yaşadığı sakatlık sebebiyle Rizespor maçına devam edemedi ve 35. dakikada yerini Muhammed Emin Sarıkaya'ya bıraktı.


Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada turuncu-lacivertlilerin başarılı sağ beki Rafael, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. 30 yaşındaki oyuncu, dakikalar 35'i gösterdiğinde kenara geldi ve yerine genç futbolcu Muhammed Emin Sarıkaya görev almaya başladı.


Böylelikle Muhammed, Süper Lig'de ilk kez turuncu-lacivertli formayı giymiş oldu.

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