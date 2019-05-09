Başakşehir'de Ramazan etkinliklerini Başkan Kartoğlu tanıttı

Başakşehir'de Ramazan etkinlikleri Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından tanıtıldı. Ramazan boyunca ilçedeki engelli ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine mobilize ekiplerle iftariyelik ve sahur yemekleri götürülecek.

Başakşehir'de Ramazan etkinlikleri, Başkan Kartoğlu tarafından Başakşehir Kent Meydanı'nda tanıtıldı. Başakşehir Kent Meydanı ve Bahçeşehir Hayat Parkı'nda Ramazan boyunca gerçekleştirilecek aktivitelerle yetişkinler ve çocuklar gönüllerince eğlenecek. Öte yandan Başkan Kartoğlu, Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara ve engelli ailelerine iftariyelik ve sahur paketi götürüleceklerini ifade etti. Ramazan'ın maneviyatına uygun el sanatlarına değinen Kartoğlu, neycisinden, tesbihçisine hat sanatına kadar tüm sanatların buluştuğu, icra edildiği stantlarda vatandaşların gezerek Ramazanın coşkusunu yaşayacaklarını söyledi.

“İhtiyaç sahipleri ve engelli ailelerine sahur ve iftarlıklarını biz gönderiyoruz”

1 ay boyunca sürecek olan Ramazan etkinliklerini tanıtan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Ramazan, Başakşehir'de mükemmel ve heyecanlı geçiyor. Biz de bu heyecanı fazlasıyla hissediyoruz. Ramazan stantlarımızı bu sene Kent Meydanı'nda kurduk. Bir de Bahçeşehir'de olmak üzere iki bölgemizde stantlarımız var. İftarı yapıyoruz, geliyoruz. Karşıda Cumhurbaşkanımızla beraber açtığımız ilk millet bahçemizde önce bir yürüyüş yapıyoruz, yediklerimizi eritiyoruz. Ondan sonra buraya gelip hoş ve güzel bir ortam yaşıyoruz. Ramazan eğlenceleri yaşıyoruz. Ramazan'ın maneviyatına uygun bir ortamda eğlence yaşıyoruz. Geceyi de güzel bir şekilde tamamlıyoruz. Ramazan etkinlik alanımızda Ramazan'ın maneviyatına uygun el sanatlarından neycisine, tesbihçisinden hat sanatına kadar tüm sanatların oluştuğu, icra edildiği stantlarımız var. Buralarda gezebilirler, hoş tatları olan dükkanlarımız var. Aynı zamanda da günlük Kur'an-ı Kerim tilaveti ve çocuk eğlencelerimiz var. Günlük tasavvuf müziği ile ilgili de konuklarımız var. Güzel, dolu bir Ramazan yaşıyoruz. Öte yandan ihtiyaç sahipleri ve engelli ailelerine sahur ve iftarlıklarını biz gönderiyoruz. Evlerinde sıcak yemeklerini rahatça yesinle, iftarlarını yapsınlar diye böyle bir hizmetimiz var” ifadelerini kullandı.