Başakşehir'de restorasyonlar denetlendi

Başakşehir'de korona virüs ile mücadele kapsamında restoranlarda yapılan denetimler sıkılaştırılırdı. Denetimlerde polis ve zabıta ekipleri çalışanlara pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerini arttırdı. Polis ve denetime katılan zabıta ekipleri, ilçede bulunan lokanta, restoran ve kafeleri denetledi. Paket servis yapan iş yerlerinde kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, çalışanlara pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan denetim yapılan iş yerlerinde pandemi kurallarına uyulduğu gözlendi.