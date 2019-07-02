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Başakşehir'de sağlık kontrolleri başladı

Medipol Başakşehir’de, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi sağlık kontrolleri gruplar halinde başladı.

Medipol Başakşehir'de, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi sağlık kontrolleri gruplar halinde başladı.


Sağlık kontrolü için Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne gelen ilk gruptaki futbolculardan, Robinho, Marcio Mossoro, Kerim Frei, Tunay Torun, Aurelien Chedjou, Yaren Sözer, Emre Kaplan ve Muhammet Demir'e kan tetkiklerinin ardından uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldı.

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