Başakşehir'de sağlıklı yaşam koşuları yeniden başladı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından 2 yıl önce başlatılan ve Covid-19 salgınında ara verilen "spor hareketi", kaldığı yerden devam ediyor. Başkan Kartoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı daveti karşılıksız bırakmayan ilçe sakinleri, Başakşehir Millet Bahçesi'nde buluştu.

Hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sağlıklı yaşamı desteklemek için Başakşehirlilere sosyal medya hesapları üzerinden Başakşehir Millet Bahçesi'nde birlikte spor yapma çağrısında bulundu.

“Kaldığımız yerden devam”

Başkan Kartoğlu'nun “Kaldığımız yerden koşmaya devam. Çıkın çıkın gelin. Pandemi döneminde aldığımız fazlalıklardan kurtulmak, kaliteli ve zinde yaşamak adına sporu yaşam biçimi haline getirmek isteyen tüm komşularımı koşumuza bekliyorum” mesajı ilçe sakinlerinden yanıt buldu. Başakşehirliler, Başkan Kartoğlu ile birlikte spor yapmak için Başakşehir Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Başakşehirliler her Çarşamba koşuya

Yürüyüş öncesinde ısınma hareketleri yapan Başkan Kartoğlu ve Başakşehirliler, daha sonrasında ise hep birlikte hem yürüyüp hem koştular. Başakşehirli koşuyor etkinlikleri her Çarşamba günü devam edecek. Öte yandan Başakşehir Belediyesi her cumartesi bisiklet turları düzenliyor. Etkinlikler ise belediyenin sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.