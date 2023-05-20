Başakşehir'de Şahintepe'nin çehresi değişiyor

Başakşehir Belediyesi, yeni sosyal donatı alanlarıyla Şahintepe Mahallesi'nin çehresini değiştiriyor. Yapımı tamamlanan Martı Sokak'taki parkta incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, mahalleye üç yeni park daha kazandıracaklarını söyledi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki yatırımlarını sürdürüyor. Yeni sosyal donatı alanlarıyla Şahintepe Mahallesi'nin çehresi güzelleştiriliyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Martı Sokak'ta yapımı kısa süre önce tamamlanan parkı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Kartoğlu, Şahintepe Mahallesi'nde üç yeni parkın daha yapılacağı müjdesini verdi.

“Şahintepe Mahallemize de yeni park alanları kazandırmaya devam ediyoruz"

Başakşehir'i millet bahçeleriyle donatırken Başakşehirlinin nefes alacağı park alanlarının yapımını da sürdürdüklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Şahintepe Mahallemize de yeni park alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Yapımını kısa süre önce tamamladığımız, Martı Sokak'taki parkımız 800 metrekareden oluşuyor. Çocuklarımızın keyifli vakit geçirmeleri için çocuk oyun alanları, piknik masaları ve tek potalı basketbol sahamız bulunuyor” dedi.

Başkan Kartoğlu'ndan üç yeni park müjdesi

Şahintepe'ye üç yeni park daha kazandıracaklarının müjdesini veren Başkan Kartoğlu, “Kiraz Sokak, Nedim Sokak ve Uğur Mumcu Sokak'ta yeni parklarımızın lokasyonlarını belirledik. Hızla tamamlayıp komşularımızın hizmetine sunacağız. Yeni yatırımlarla şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.