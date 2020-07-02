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Başakşehir'de sahte nargile tütünü imalathanesine operasyon: 5 gözaltı

Başakşehir’de düzenlenen operasyonda sahte nargile tütünü yapımında kullanılan gümrük kaçağı tütün, çeşitli aromalar, etiket ele geçirildi.

Başakşehir'de düzenlenen operasyonda sahte nargile tütünü yapımında kullanılan gümrük kaçağı tütün, çeşitli aromalar, etiket ele geçirildi. Olayla bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.


Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Haziran tarihinde yapılan çalışmalarda, Şahintepe Mahallesi'ndeki bir adreste sahte nargile tütünü üretildiğini belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen ilçe ekipleri, aramada sahte nargile tütünü üretiminde kullanılan 1 tütün kıyma makinesi, 264 kilogram nargile tütünü, dijital tartı, 421 adet nargile tütünü ambalajı, etiketler ile 60 litre gliserin ele geçirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili Suriye vatandaşı İbrahim A., Beşir K., Anas T. Yussef H. ve Hüseyin A. isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla bağlantılı olarak yakalanan ve haklarında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Haziran'da adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

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