Başakşehir'de Şakura ağaçları çiçek açtı

Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun talimatıyla oluşturulan hatıra ormanındaki sakura ağaçları çiçek açtı.

Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip sağlık kompleksi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi için oluşturulan hatıra ormanında bugünlerde bahar havası yaşanıyor. Başkan Yasin Kartoğlu'nun talimatıyla geçen yıl oluşturan hatıra ormanındaki sakura (süs kirazı ağacı) ağaçları çiçek açtı. Baharın gelişiyle birlikte çiçek açan ağaçlar, renkli görüntüleriyle vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Türk ve Japon dostluğunun simgesi

Türkiye ve Japonya'nın işbirliğiyle hizmete açılan şehir hastanesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafındanBaşakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi adı verilmişti. Şehir hastanesinin açılışından önce 10 bin metrekarelik alana sahip hatıra ormanına, iki ülke dostluğunun simgesi olan çam ve sakura ağaçları dikilmişti. Hatıra ormanında 150'si sakura olmak üzere bin 50 ağaç bulunuyor.