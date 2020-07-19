İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'de şampiyonluk golü Mahmut Tekdemir'den

Medipol Başakşehir’in kaptanı Mahmut Tekdemir, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon 3.

Medipol Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon 3. golünü kaydetti. Bu gol Başakşehir'e şampiyonluğu getirdi.


Süper Lig'in 33. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşan Başakşehir'de kaptan Mahmut Tekdemir, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Mahmut, müsabakanın 19. dakikasında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Deneyimli futbolcu böylece bu sezonki 3. golünü kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu gollerin hepsini ligde attı.


Mahmut Tekdemir, 23 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi, 1 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 30 resmi maçta görev aldı.


Kayserispor karşısında 11'de başlayan Mahmut, 89. dakikada yerini Robinho'ya bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.